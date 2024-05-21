مصر: كل السيناريوهات متاحة للحفاظ على الأمن القومي والحقوق التاريخية للفلسطينيين

وفي التفاصيل، قال المصدر إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة، مضيفًا أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح.