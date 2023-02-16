محتجون في لبنان يحطمون ويحرقون المصارف.. احتجاجًا على تدهور المعيشة

أقدم مواطنون لبنانيون، اليوم الخميس، على تحطيم وإحراق عدد من المصارف في العاصمة بيروت، احتجاجًا على ارتفاع سعر الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.