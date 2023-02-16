محتجون في لبنان يحطمون ويحرقون المصارف.. احتجاجًا على تدهور المعيشة

أقدم مواطنون لبنانيون، اليوم الخميس، على تحطيم وإحراق عدد من المصارف في العاصمة بيروت، احتجاجًا على ارتفاع سعر الصرف وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق في منطقة بدارو، وقاموا بإشعال الإطارات أمام فروع المصارف في المنطقة، وتحطيم واجهة أحد المصارف في المنطقة.
وذكرت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، بأن فوج إطفاء مدينة بيروت أخمد الحريق الذي اندلع في مصرفين في مدينة بيروت هما (لبنان والمهجر وفرنس بنك).
وعملت فرق الإطفاء في الفوج على التدخل السريع والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى بقية أرجاء المبنى والمباني المحيطة.
جاءت هذه الحركة الاحتجاجية بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار الـ80 ألف ليرة في افتتاح تداولات اليوم الخميس.