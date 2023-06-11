المعارضة البريطانية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة عقب استقالة "جونسون" من البرلمان

طالب زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، اليوم (الأحد) بإجراء انتخابات عامة بعد استقالة ثلاثة نواب من الحزب المحافظ من البرلمان بينهم بوريس جونسون على خلفية تحقيق "بارتي غيت"، أي الحفلات التي استضافها مقر الحكومة في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19.
واعتبر "ستارمر" الذي يتزعم حزب العمال في تغريدة عبر "تويتر"، أنه " يتوجب على رئيس الوزراء ريشي سوناك الدعوة إلى انتخابات، والسماح للجمهور بتحديد رأيه في 13 عامًا من فشل حزب المحافظين".
وقال: "إن هذه المهزلة يجب أن تتوقف، والناس سئموا حكومة حزب المحافظين الفاسدة ورئيس وزراء ضعيف لم يصوّت له أحد".
وأعلن "جونسون" الجمعة استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي غيت".