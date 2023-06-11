المعارضة البريطانية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة عقب استقالة "جونسون" من البرلمان

طالب زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، اليوم (الأحد) بإجراء انتخابات عامة بعد استقالة ثلاثة نواب من الحزب المحافظ من البرلمان بينهم بوريس جونسون على خلفية تحقيق "بارتي غيت"، أي الحفلات التي استضافها مقر الحكومة في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19.