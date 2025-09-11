بيان خليجي–روسي يدين العدوان الإسرائيلي على قطر ويصفه بالانتهاك الجسيم للقانون الدولي

وفي التفاصيل، أدان الوزراء بأشد العبارات الهجمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد دولة قطر، في 9 سبتمبر 2025م، والتي استهدفت منشآت سكنية تضم عدة أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة الدوحة – دولة قطر، وذلك أثناء المفاوضات. والتي أسفرت عن استشهاد عدد من قوات الأمن الداخلي (لخويا) وعدة أعضاء من الحركة، مع تعريض حياة المدنيين في دولة قطر إلى الخطر، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي.