بيان خليجي–روسي يدين العدوان الإسرائيلي على قطر ويصفه بالانتهاك الجسيم للقانون الدولي

وفي التفاصيل، أدان الوزراء بأشد العبارات الهجمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد دولة قطر، في 9 سبتمبر 2025م، والتي استهدفت منشآت سكنية تضم عدة أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة الدوحة – دولة قطر، وذلك أثناء المفاوضات. والتي أسفرت عن استشهاد عدد من قوات الأمن الداخلي (لخويا) وعدة أعضاء من الحركة، مع تعريض حياة المدنيين في دولة قطر إلى الخطر، مما يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي.
كما دعا الوزراء المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تولي مسؤولياتهم في وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، مؤكدين أن استمرار هذا النهج سيفاقم التوترات في المنطقة، ويقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار. وحذر الوزراء من أن غياب موقف دولي جاد وحاسم سيكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الإقليمي والدولي.