"فضيحة الفساد" ليست بعيدة.. أوكرانيا تقيل 6 نواب لوزير دفاعها!

وفي آخر تصريح لها قبل الإقالة، قالت "ماليار" إن كييف استعادت الأسبوع الماضي أراضي تبلغ مساحتها كيلومترين مربعين حول مدينة باخموت المدمَرة الواقعة شرق البلاد والتي استولت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال.