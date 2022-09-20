رئيس المجلس الرئاسي اليمني يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة

وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الخميس المقبل أول كلمة له في المنصب، تتطرّق إلى مستجدات الأوضاع اليمنية، ورؤية المجلس والحكومة بشأن فرص تحقيق السلام الدائم والشامل المبنيّ على المرجعيات المتّفق عليها، بالإضافة إلى الموقف من مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".