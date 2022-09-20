رئيس المجلس الرئاسي اليمني يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة

شارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت أعمالها اليوم "الثلاثاء" في مدينة نيويورك بحضور قادة الدول ورؤساء الحكومات، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
وسيلقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الخميس المقبل أول كلمة له في المنصب، تتطرّق إلى مستجدات الأوضاع اليمنية، ورؤية المجلس والحكومة بشأن فرص تحقيق السلام الدائم والشامل المبنيّ على المرجعيات المتّفق عليها، بالإضافة إلى الموقف من مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وتنعقد الدورة الأممية الجديدة هذا العام تحت شعار "لحظة فاصلة: حلول تحويلية للتحديات المتشابكة"؛ للبحث في القضايا الشائكة بما فيها التحدّيات في بلدان النزاعات المسلحة، فضلًا عن الملفات المتعلقة بتغير المناخ وتداعيات جائحة كورونا، والأمن الغذائي، وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.