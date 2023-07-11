السودان يرفض دعوة "إيقاد" لنشر قوات لحماية المدنيين

وقالت الحكومة السودانية في بيان بشأن اجتماع "إيقاد" الذي عُقد في إثيوبيا: "إن حضور الوفد السوداني قبل بداية الاجتماع، وتواصله المسبق مع الجهة المنظمة للاجتماع أكد رغبة السودان الصادقة في إيجاد حلول للأزمة".