"الجوازات": إصدار أو تجديد جواز السفر يتم باعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار أو تجديد جواز السفر؛ يتم باعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي؛ لافتة إلى أنه في حال كانت هناك رغبة في تغيير الصورة؛ يتم التواصل مع الأحوال المدنية.
وقالت الجوازات ردًّا على استفسار أحد المتابعين على حساب خدمة العملاء حول اختلاف صورة الجواز عن الشكل الحالي ورغبته في تغييرها: "عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني".