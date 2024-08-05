الجيش الأردني يعلن إصابة مهربي مخدرات أثناء محاولة تسلل من سوريا

ومنذ أشهر، كثف الجيش الأردني حملته على مهربي المخدرات، لاسيما بعد اشتباكات دارت في ديسمبر الماضي مع عشرات الأشخاص الذين يشتبه بأنهم على صلة بجماعات متحالفة مع فصائل إيرانية وينقلون كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود، فضلا عن أسلحة ومتفجرات.