بعد تصريحات الهجوم على المساجد والحرب الأهلية.. "ماسك" يرد على رئيس وزراء بريطانيا

دخل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في موجة من الحرب الكلامية مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، بعد منشورات لمالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا) حول "الحرب الأهلية" في المملكة المتحدة.
وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن "ماسك" رد على "ستارمر" الذي هاجم منشورًا سابقًا له حول وصفه التظاهرات والاضطرابات العنيفة في المملكة المتحدة بـ"الحرب الأهلية حتمية".
وكان رئيس وزراء بريطانيا قد وصف منشور "ماسك" بأنه "لا يوجد له مبرر"، مضيفًا: "هناك المزيد مما يمكن وينبغي لشركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تفعله".
ولكن "ماسك" رد على "ستارمر" قائلًا: "السير كير، لن أتسامح مع الهجمات على المساجد أو المجتمعات الإسلامية".
وتساءل الملياردير الأمريكي قائلًا: "ألا يجب أن تشعر بالقلق بشأن الهجمات على جميع المجتمعات؟".
وشارك "ماسك" مقطع فيديو لشخص مقبوض عليه بسبب تعليقات مسيئة عبر الإنترنت، متسائلًا: "هل هذه بريطانيا أم الاتحاد السوفيتي؟".
كما رد على منشور ينتقد الشرطة في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن رد الشرطة "يبدو منحازًا".
وعندما سُئل رئيس وزراء بريطانيا عن تعليقات السيد "ماسك"، قال السير "كير": "إن تركيزي ينصبّ على ضمان سلامة مجتمعاتنا، هذا هو تركيزي الوحيد، أعتقد أنه من المهم جدًا لنا جميعًا دعم الشرطة فيما تفعله".
كما انتقدت وزيرة العدل هايدي ألكسندر "ماسك"، ووصفته بأن لديه تاريخًا طويلًا من الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل عبر الإنترنت؛ بسبب تعليقاته "غير المبررة تمامًا" و"المؤسفة للغاية".