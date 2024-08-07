بعد تصريحات الهجوم على المساجد والحرب الأهلية.. "ماسك" يرد على رئيس وزراء بريطانيا

وعندما سُئل رئيس وزراء بريطانيا عن تعليقات السيد "ماسك"، قال السير "كير": "إن تركيزي ينصبّ على ضمان سلامة مجتمعاتنا، هذا هو تركيزي الوحيد، أعتقد أنه من المهم جدًا لنا جميعًا دعم الشرطة فيما تفعله".