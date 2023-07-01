"مثل كل الفرنسيين شعرنا بالصدمة".. مبابي يدلي بدلوه في أحداث فرنسا

وأضاف: "من الواضح أننا لا نستطيع أن نظل غير واعين بالظروف التي حدثت فيها هذه الوفاة غير المقبولة".. و"منذ هذا الحدث المأساوي، نشهد تعبيرًا عن الغضب الشعبي الذي نفهم جوهره؛ لكن لا يمكننا تأييد شكله".