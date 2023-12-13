فصائل عراقية مسلحة تستهدف قاعدة للقوات الأمريكية في التنف السورية

وأصدرت ذاتها عدة بيانات مؤخراً تعلن فيها استهداف قواعد أمريكية في المنطقة، رداً على استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتقول إن الهجمات الإسرائيلية على القطاع تتم بدعم أمريكي مباشر.