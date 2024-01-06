"البرهان": لا صلح ولا اتفاق مع "الدعم السريع" وسنبادر بتسليح المقاومة

وتابع: "مَنْ يدعم الذي يقتل ويغتصب وينهب ويخرب ويدمّر، لن يجد منّا أيّ شرعية أو اعتراف. الشعب السوداني كله يقف مع الدولة ومع قواته المسلحة، ويحمل السلاح للدفاع عن الوطن، ونحن لن نتوانى في تدريب وتسليح كل قادر على حمل السلاح".