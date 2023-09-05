شاهد.. اعتداءٌ وحشي على سيدة فلسطينية بأقدام شرطي إسرائيلي ثم اعتقالها

ويُظهر الفيديو لحظة اعتداء شرطي بالأقدام على سيدة فلسطينية تدعى فاطمة عمارنة (44 عامًا) من بلدة "يعبد" في جنين، بعد صلاة عشاء أمس الاثنين، عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، قبل اعتقالها.