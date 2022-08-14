الكارثة النووية ليست مجرد كوابيس.. لوغاريتمات دقيقة بالحرب الأوكرانية!

هدف خاص

وجاء ذلك بعدما قال زيلينسكي في كلمة ألقاها مساء أمس السبت: إن "كل جندي روسي سواء يطلق النار على المحطة أو يطلق النار مستخدمًا المحطة كغطاء؛ لا بد أن يفهم أنه يصبح هدفًا خاصًّا لعملاء مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة وجيشنا".