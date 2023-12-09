بعد فيتو أمريكي.. مجلس الأمن الدولي يفشل في التصويت على وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ على أن الهجوم الذي شنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، لا يبرّر "العقاب الجماعي" الذي يتعرّض له الفلسطينيون، في ظل أزمة إنسانية متصاعدة.