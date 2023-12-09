بعد فيتو أمريكي.. مجلس الأمن الدولي يفشل في التصويت على وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أسقطت الولايات المتحدة من خلال الفيتو، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً في قطاع غزة، بينما تتواصل الحرب بين إسرائيل وحماس وسط دعوات أممية لإنهاء "إزهاق أرواح الفلسطينيين".
وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ على أن الهجوم الذي شنّته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر، لا يبرّر "العقاب الجماعي" الذي يتعرّض له الفلسطينيون، في ظل أزمة إنسانية متصاعدة.
وعقد مجلس الأمن الجمعة جلسة طارئة بدفع من غوتيريش، حيث تمّ التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف "إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة.
وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لمصلحة مشروع القرار الذي طرحته الإمارات العربية المتحدة وحظي بدعم عشرات الدول غير المنضوية في مجلس الأمن، ومنظمات دولية وإنسانية.
في المقابل، امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، بينما عارضت الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل، المشروع واستخدمت الفيتو، ما أدّى إلى إسقاطه.