بموجب قانون قديم.. كيف ستحمي الولايات المتحدة "نتنياهو" حتى لو اضطرت إلى غزو "لاهاي"؟

لم تتوان الولايات المتحدة في استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن لإحباط أي مساعٍ دولية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإيقاف الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل التي أدت إلى استشهاد نحو 44 ألفًا معظمهم من الأطفال والنساء، كما لم تتوقف واشنطن عن دعم العدوان الإسرائيلي بالأشكال كافة من توريد للأسلحة الفتاكة بمليارات الدولارات، أو إرسال سفنها البحرية وطائراتها العسكرية وأنظمتها الدفاعية.