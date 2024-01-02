انخفضت 37% في 2023.. الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي في تعاملات اليوم

وكان البنك المركزي التركي، بقيادة المحافظة الجديدة "حفيظة غاية أركان"، قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 3150 نقطة أساس، مع تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي وصل إلى 61.5% في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في 2024.