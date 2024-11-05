للمرة الثانية.. قصف إسرائيلي يضرب بلدة القصير السورية وسط تصاعد التوترات

ويأتي هذا القصف بعد سلسلة من الهجمات الجوية على القصير، حيث شهدت البلدة ثلاث غارات إسرائيلية نهاية شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين و3 مقاتلين سوريين ينتمون إلى حزب الله، وفق ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان وفق سكاي نيوز.