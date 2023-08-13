جامعة الدول العربية ترحّب بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

وأعربت الأمانة العامة، عن تطلعها إلى مواقف مماثلة من الدول الأخرى، مؤكدة في المقابل رفضها أي إجراءات تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.