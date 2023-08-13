جامعة الدول العربية ترحّب بقرار أستراليا اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية

رحبت جامعة الدول العربية، بقرار أستراليا، اعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، مثمنة اعتزام الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".
وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، في بيانٍ اليوم، إن هذه الخطوة المُقَدّرة تنطوي على أهمية كبيرة، كونها تبعث برسالة واضحة بضرورة احترام قرارات الشرعية الدولية وإلزام إسرائيل بها وبقواعد القانون الدولي.
وأعربت الأمانة العامة، عن تطلعها إلى مواقف مماثلة من الدول الأخرى، مؤكدة في المقابل رفضها أي إجراءات تعتدي على حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.