أدوية ومساعدات إنسانية.. قطر تعلن تفاصيل اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس

أعلنت قطر، مساء الثلاثاء، عن نجاح وساطة "قطرية – فرنسية"، في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، ولاسيما في المناطق الأكثر تأثرًا وتضررًا، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها المحتجزون في القطاع.