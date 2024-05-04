إسرائيل لن ترفض الإفراج عن مروان البرغوثي ضمن اتفاق تبادل الأسرى

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عدة اليوم (السبت)، أن إسرائيل لن ترفض مطلب حركة "حماس" إطلاق سراح الأسير مروان البرغوثي القيادي الأبرز في حركة فتح والرجل الثاني في حركة فتح بعد الرئيس محمود عباس.
وأوضحت مصادر لوسائل الإعلام أن إسرائيل تفضل إبعاد "البرغوثي" إلى غزة بدل بيته في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وفقاً لـ"فرانس برس".
ورفض "نتنياهو" الإفراج عن "البرغوثي" على مدار السنوات الماضية في أي صفقات تبادل، لكن حركة "حماس" وضعت اسمه في أوائل القائمة للأسرى المحكومين بمؤبدات طويلة بعد عملية "طوفان الأقصى".