إسرائيل لن ترفض الإفراج عن مروان البرغوثي ضمن اتفاق تبادل الأسرى

ورفض "نتنياهو" الإفراج عن "البرغوثي" على مدار السنوات الماضية في أي صفقات تبادل، لكن حركة "حماس" وضعت اسمه في أوائل القائمة للأسرى المحكومين بمؤبدات طويلة بعد عملية "طوفان الأقصى".