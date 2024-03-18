"الطاقة الذرية" تعلن دعم إنشاء برنامج نووي سلمي في العراق

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم (الاثنين)، أن الوكالة تدعم إنشاء برنامج نووي سلمي في العراق.
وأوضح "جروسي" في مؤتمر صحفي بالعاصمة العراقية بغداد عقب الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن لدى وكالة الطاقة الذرية بالفعل فريق يعمل في بغداد من أجل إنجاح هذا الهدف.
وقال: "هناك اهتمام منقطع النظير في المنطقة العربية، خاصة في الخليج، بالطاقة النووية السلمية، وقد رأيناه في الإمارات ومصر والسعودية، وكذلك نحرص على أن نراه في العراق".
وأضاف "جروسي": "سيتم تشكيل وفد عراقي من مختلف التخصصات لزيارة مقر الوكالة في فيينا لوضع خارطة طريق لدعم هذا البرنامج السلمي، الذي تحرص الوكالة على تنفيذه بشكل صحيح يحاكي المعايير الدولية".