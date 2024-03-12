قصف شمال إسرائيل بـ 100 صاروخ من جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق أكثر من مئة صاروخ في اتجاه مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، ردّاً على قصفها مناطق في لبنان أبرزها مدينة بعلبك (شرق)، في سياق التوتر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في غزة.
وذكر الحزب في بيان أنه "رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على أهلنا وقرانا ومدننا وآخرها في محيط مدينة بعلبك ليل الإثنين، قام مسلحينا اليوم بقصف مقر قيادة الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع والقاعدة الصاروخية والمدفعية في يوآف ومرابض المدفعية المنتشرة في محيطها بأكثر من مئة صاروخ كاتيوشا".