قصف شمال إسرائيل بـ 100 صاروخ من جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق أكثر من مئة صاروخ في اتجاه مواقع عسكرية في شمال إسرائيل، ردّاً على قصفها مناطق في لبنان أبرزها مدينة بعلبك (شرق)، في سياق التوتر بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في غزة.