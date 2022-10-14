الكويت تؤكّد موقفها بضرورة إنهاء الاحتلال لكل الأراضي الفلسطينية المحتلة

وأضاف، أن ذلك يأتي تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يسمح له بإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بالانسحاب من الأراضي العربية كافة؛ المحتلة منذ عام 1967.