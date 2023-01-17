غاب الرئيس الصيني وحلت سيدة أوكرانيا الأولى.. "دافوس" ينطلق ومعه المخاوف

وبعد تصريحات كلاوس شواب، الذي أسس المنتدى في عام 1971، تتحول الأضواء في المؤتمر هذا العام إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ حيث تتصارع القارة الأوروبية مع أزمات متداخلة، وقبل كل شيء عواقب حرب روسيا في أوكرانيا ومزيج مؤلم من التضخم المرتفع والنمو الضعيف.