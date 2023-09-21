روسيا تقول إنها دمّرت 19 طائرة مُسَيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

وقالت الوزارة عبر تطبيق الرسائل "تليغرام": "في ليلة 20 إلى 21 سبتمبر، تم اعتراض محاولة من قِبَل نظام كييف لارتكاب هجوم بطائرات بدون طيار فتاكة على مواقع في روسيا".