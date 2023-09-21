روسيا تقول إنها دمّرت 19 طائرة مُسَيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس: إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمّرت 19 طائرة أوكرانية بدون طيار فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، وثلاث طائرات أخرى فوق أجزاء أخرى من روسيا.
وقالت الوزارة عبر تطبيق الرسائل "تليغرام": "في ليلة 20 إلى 21 سبتمبر، تم اعتراض محاولة من قِبَل نظام كييف لارتكاب هجوم بطائرات بدون طيار فتاكة على مواقع في روسيا".
وذكر تقرير الوزارة أن الطائرات الثلاث الأخرى تم إسقاطها فوق مناطق كورسك وبيلغورود وأورلوف في وسط وجنوب روسيا.
ولم تذكر الوزارة الروسية تفاصيل عن سقوط ضحايا أو أضرار.
وتشن القوات الأوكرانية هجمات بوتيرة متزايدة على أهداف في شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا وضمتها في عام 2014.