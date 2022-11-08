ترحيل عدد قياسي من "دواعش" الدول الأجنبية المحتجزين بشمال سوريا

وأوضحت السلطات الكردية، أنه جرى إعادة 517 سيدة وطفلاً إلى دولهم حتى الآن، وكان من بينهم أكثر من 100 من فرنسا وأكثر من 50 من ألمانيا، كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى.