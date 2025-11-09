بعد رفع اسمه من القوائم.. "الشرع" في أول زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن منذ 1946

في خطوة لافتة، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، السبت، في زيارة رسمية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، وذلك بعد يوم من إزالة اسمه من قوائم الإرهاب الأميركية.
ومن المقرر أن يلتقي الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته التي تُعد الأولى لرئيس سوري إلى العاصمة واشنطن منذ استقلال سوريا عام 1946.
وكان الشرع قد زار الولايات المتحدة سابقًا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى كلمة أمام الحضور، إلا أن زيارته الحالية إلى واشنطن تحمل طابعًا رسميًا غير مسبوق.
وتوقعت مصادر دبلوماسية توقيع دمشق اتفاقًا للانضمام إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة واشنطن، وذلك بحسب تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك.