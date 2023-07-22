آلاف الإسرائيليين يستَبِقون التصويت على التعديلات القضائية بمسيرة احتجاجية تمتد كيلومترات

ويعتزم المحتجون التجمع أمام البرلمان، قبل بدء نقاش غدًا، يليه التصويت على مشروع القانون، الذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية غير معقولة.