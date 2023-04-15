البحرين تعرب عن قلقها للاشتباكات المسلّحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

ودعت مملكةُ البحرين الفرقاءَ السودانيين إلى تغليب الحكمة والعقل، ووقف الاشتباكات المسلحة، وعدم التصعيد؛ منعًا لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول سياسية تحفظ أمن السودان واستقراره، وتحمي مصالح الشعب السوداني الشقيق، مؤكدة موقفَ البحرين الداعم لجمهورية السودان، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق للسلام والنماء والازدهار.