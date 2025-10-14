الساعة النووية تدقّ فوق بحر الشمال مع انطلاق مناورات الناتو "ستيدفاست نون"

ووفق موقع "روسيا اليوم"، يرتكز التمرين حول قاعدة فولكل الجوية في هولندا، التي يُعتقد أنها تضم نحو 20 قنبلة نووية أمريكية في إطار سياسة "المشاركة النووية" التي تتيح للدول غير النووية استخدام أسلحة أمريكية في حال اندلاع نزاع.