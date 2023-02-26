إطلاق سراح عالم آثار نيوزيلندي اختُطف في بابوا غينيا الجديدة

أعلن رئيس حكومة بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي، اليوم "الأحد"؛ إطلاق سراح عالم الآثار النيوزيلندي بريس باركر، ومرشدتين له كانتا محتجزتَيْن رهائنَ لدى مجموعة مسلحة في منطقة نائية منذ أسبوع.