إطلاق سراح عالم آثار نيوزيلندي اختُطف في بابوا غينيا الجديدة

أعلن رئيس حكومة بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي، اليوم "الأحد"؛ إطلاق سراح عالم الآثار النيوزيلندي بريس باركر، ومرشدتين له كانتا محتجزتَيْن رهائنَ لدى مجموعة مسلحة في منطقة نائية منذ أسبوع.
وقال "مارابي": "كان أسبوعًا مرهقًا لجميع المعنيين، ورؤية الرهائن سالمين في عهدة أفراد الأمن لدينا أمر مهمّ جدًّا بالنسبة لنا كدولة"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وشوهد عالم الآثار بريس باركر وزميلتاه البابوزيتان بمواكبة الشرطة على مدرج المطار في العاصمة بورت مورسبي، الأحد.
واحتجز "باركر" الأستاذ بجامعة جنوب كوينزلاند في أستراليا، ومرشدتاه، منذ الأحد الماضي، في منطقة جبلية نائية تبعد حوالي 570 كيلومترًا شمال غرب العاصمة.