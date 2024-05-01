"داعش" يتبنى الاعتداء الإرهابي على مسجد غربي أفغانستان

وقال التنظيم في بيان على تطبيق "تليغرام": إن أحد أعضائه هاجم "معبدًا شيعيًّا" في إقليم هرات بأسلحة آلية، وأدى الهجوم الذي وقع مساء الاثنين في منطقة غوزارا إلى إصابة شخص واحد، إضافة إلى القتلى، وفَرّ المهاجم من مكان الحادث.