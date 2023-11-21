البرازيل تُطالب الرئيس الأرجنتيني الجديد بالاعتذار عن إهانة رئيسها

وذكر "ميلي" أنه يعتزم في سياسته الخارجية التركيز على التعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع وقف العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للأرجنتين، مثل الصين والبرازيل. وكان الدافع وراء ذلك هو أنه لا يريد التعامل مع الشيوعيين والاشتراكيين.