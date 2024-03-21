فيديوهات تُهَدد باعتقال ضباط إسرائيليين.. الاحتلال يتهيأ لـ"مواجهة قانونية دولية"!

وأضافت أن "الجيش يخشى من أن عواقب القتال العنيف غير المسبوق في غزة، التي قد لا تُعَرّض للخطر فقط الضباط والجنود في الخارج؛ بل ستحدّ بشكل رئيسي من حرية الاستمرار في العمليات المستقبلية للجيش، والتي تعتمد -من بين أمور أخرى- على الشرعية الدولية واعتراف الغرب بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد كل عدو".