"يستخدم اليهود واجهة لآلة الحرب الأمريكية".. اتهام جسيم لـ"بايدن" في رسالة استقالة مسؤولة يهودية

كما تركت هالة غريط، المتحدثة الناطقة بالعربية باسم الخارجية الأمريكية، منصبها من جراء تعامل إدارة بايدن مع الحرب. وبررت استقالتها في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع " LinkedIn" قائلة إنها تركت منصبها اعتراضًا على سياسات الولايات المتحدة داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب، واعتقدت أنها كان بمقدورها تغيير تلك السياسات "الفاشلة"، لكنها أدركت بعد ذلك عدم مقدرتها على الاستمرار أكثر في المنصب.