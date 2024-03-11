رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي: هدف إسرائيل بالقضاء على "حماس" ليس واقعياً

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي مارك وارنر: "إن هدف إسرائيل القضاء على حماس بالكامل ليس هدفًا واقعيًا"، وسط استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحاولات واشنطن للوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وفقاً لما أوردت "الحرة" اليوم (الاثنين).
وأضاف "وارنر" (ديمقراطي من ولاية فرجينيا) لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي إس": "بعد عقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين حول الحرب في غزة، فإن لدي شكوكًا في أن نهاية الصراع قريبة على الرغم من ادعاءات رئيس الوزراء نتنياهو بأنها ستكون أكثر في عام 2024".
وتابع: "بعد الاجتماع مع الناس المعنيين في إسرائيل، في المجتمع العسكري، وفي مجتمع الاستخبارات، يبدو أن هدف القضاء على كل مقاتل من حماس، هو هدف غير واقعي".
وذكر "وارنر" أن ميل "حماس" للاختباء خلف الرهائن، الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، أوضح أن الحرب لن تنتهي بسرعة، مع اضطرار إسرائيل إلى إعطاء الأولوية لسلامة سكانها قبل محو أراضي الحركة الممتدة بطول 300 ميل من شبكات الأنفاق.
وأشار إلى أنه بعد 140 يومًا (عندما كان هناك)، تمكنوا من القضاء على حوالي 35% فقط من مقاتلي "حماس"، ولم يخترقوا فعليًا سوى أقل من ثلث شبكة الأنفاق، وهو ما يتناقض مع التقديرات الإسرائيلية الأكبر بكثير.