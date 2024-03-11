رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي: هدف إسرائيل بالقضاء على "حماس" ليس واقعياً

وأشار إلى أنه بعد 140 يومًا (عندما كان هناك)، تمكنوا من القضاء على حوالي 35% فقط من مقاتلي "حماس"، ولم يخترقوا فعليًا سوى أقل من ثلث شبكة الأنفاق، وهو ما يتناقض مع التقديرات الإسرائيلية الأكبر بكثير.