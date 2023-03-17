قرار بـ"اعتقال بوتين" في مذكرة للجنائية الدولية.. ورد روسي شديد اللهجة!

وقالت المحكمة: إن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب، المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي"، في إشارة إلى أطفال أوكرانيين.