مصر تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الليبيين لإجراء الانتخابات

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الوزير سامح شكري أكد خلال قمة التعاون الإسلامي في اجتماع مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني حرص مصر على دعم المجلس الرئاسي الليبي، والحفاظ على وحدته وتماسكه، وموقف مصر الثابت الداعم لمسار الحل الليبي/ الليبي.