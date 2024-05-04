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مصر تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الليبيين لإجراء الانتخابات
"شكري" أكد الحرص على وحدة البلاد وتماسكها
أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت أن مصر تواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية؛ لإجراء انتخابات في البلاد تحت إشراف حكومة موحدة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن الوزير سامح شكري أكد خلال قمة التعاون الإسلامي في اجتماع مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني حرص مصر على دعم المجلس الرئاسي الليبي، والحفاظ على وحدته وتماسكه، وموقف مصر الثابت الداعم لمسار الحل الليبي/ الليبي.
وأضاف المتحدث بأن الطرفين بحثا حل الميليشيات، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد.