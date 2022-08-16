تقارير: إيران حددت 4 ملايين دولار "مكأفاة" لقتل رشدي قبل 6 سنوات

وأكدت الوكالة نقلاً عن صحيفة كيهان المقربة من الحرس الثوري، أن الجهاز حصل على أموال إضافية جديدة للرفع من قيمة المكافأة ضد رشدي، إلى ما يصل إلى 4 ملايين دولار، متأتية أساسًا من منظمات وتنظيمات متشددة في إيران وخارجها.