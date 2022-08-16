تقارير: إيران حددت 4 ملايين دولار "مكأفاة" لقتل رشدي قبل 6 سنوات

كشفت تقارير إعلامية أن النظام الإيراني كان قد حدد قل ست سنوات "مكافأة" لقتل الروائي البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، أربعة ملايين دولار.
يُذكر أن حادثة الطعن توافقت مع فتوى أهدرت دم الكاتب سلمان رشدي أصدرها الزعيم الإيراني الراحل الخميني منذ عقود.
المهاجم "هادي مطر" كان قد أمضى شهرًا في لبنان؛ حيث مليشيا حزب الله الموالية للنظام الإيراني.
ونشر الصحيفة الإيطالية "انسا" في 25 فبراير 2016، أن إيران قررت رفع قيمة مكافأة قتل الروائي البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، من 600 ألف دولار إلى 4 ملايين دولار، تنفيذًا للفتوى التي أصدرها مُرشد إيران الراحل الخميني في 1989.
وأكدت الوكالة نقلاً عن صحيفة كيهان المقربة من الحرس الثوري، أن الجهاز حصل على أموال إضافية جديدة للرفع من قيمة المكافأة ضد رشدي، إلى ما يصل إلى 4 ملايين دولار، متأتية أساسًا من منظمات وتنظيمات متشددة في إيران وخارجها.
وأوضحت الصحيفة الإيرانية، أن الحصيلة الجديدة توفرت بعد تنظيم حصة لجمع التبرعات على هامش معرض "وسائل الإعلام والنشر الإلكترونية في الجمهورية الإسلامية" الذي احتضنته طهران في بداية فبراير.
وتعرض سلمان رشدي للطعن في رقبته وبطنه أثناء وقوفه على منبر قاعة في مركز ثقافي في تشوتاكوا بشمال غرب ولاية نيويورك نقل على أثرها إلى المستشفى.
ولم يتضح بعد دافع مهاجم رشدي، الذي حددت الشرطة هويته بأنه هادي مطر من فيرفيو بولاية نيوجيرسي، بينما كان يستعد للمشاركة في حدث الجمعة في غرب نيويورك.