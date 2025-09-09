الأمين العام لمجلس التعاون: دول الخليج تتضامن مع قطر وتدين العدوان الإسرائيلي

وقال البديوي إن دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع قطر وتقف معها صفًا واحدًا في أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر، الذي تجاوز كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته في محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها الخطيرة وردعها عن ممارساتها التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.