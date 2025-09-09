الأمين العام لمجلس التعاون: دول الخليج تتضامن مع قطر وتدين العدوان الإسرائيلي

ندّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، بأشد عبارات الاستنكار العملية الدنيئة والجبانة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية على أراضي دولة قطر الشقيقة.
وقال البديوي إن دول مجلس التعاون تتضامن بشكل كامل مع قطر وتقف معها صفًا واحدًا في أي إجراء تتخذه ضد هذا العدوان الغادر، الذي تجاوز كل القوانين والمعاهدات الأممية والدولية التي أقرتها الأمم المتحدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته في محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها الخطيرة وردعها عن ممارساتها التي تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف معاليه أن لدولة قطر جهودًا بارزة في الوساطات لحل النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية ووقف إراقة الدماء، بشهادة العديد من الأطراف، مشيرًا إلى أن استضافتها للوفد المفاوض للمكتب السياسي لحركة حماس تأتي ضمن مساعي وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.