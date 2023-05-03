الكويت.. إجراء الانتخابات البرلمانية في 6 يونيو

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الأربعاء)، رفع مشروع مرسوم بتحديد يوم السادس من يونيو المقبل، موعدًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".