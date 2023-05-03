الكويت.. إجراء الانتخابات البرلمانية في 6 يونيو

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الأربعاء)، رفع مشروع مرسوم بتحديد يوم السادس من يونيو المقبل، موعدًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وذكرت "كونا" أن مجلس الوزراء قرر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع واعتباره يوم راحة.
وجرى حل مجلس الأمة المنتخب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس الماضي، بمرسوم أميري الاثنين الماضي، والعودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد.
وحُلَّ مجلس الأمة العام الماضي، في محاولة لإنهاء الخلاف، وأُجريت انتخابات مبكرة في سبتمبر 2022، لكن الخلافات ظلت قائمة بين الحكومة والبرلمان إلى أن قضت المحكمة الدستورية بحله.