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بعد "بالتل".. "جوال" الفلسطينية تعلن انقطاع كافة خدماتها للاتصالات والإنترنت بغزة

بعد "بالتل".. "جوال" الفلسطينية تعلن انقطاع كافة خدماتها للاتصالات والإنترنت بغزة

أعلنت شبكة "جوال" الفلسطينية للاتصالات الخلوية والإنترنت، اليوم الأربعاء، انقطاع كافة خدماتها في قطاع غزة.

وقالت "جوال" في بيان لها على منصة "إكس": "أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاعٍ كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة؛ وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية -والتي تم إعادة وصلها سابقًا- للفصل مرة أخرى".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، عن انقطاع كامل لكل الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة.

وبحسب "روسيا اليوم" فقد جاء في بيان للشركة: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة؛ بسبب تعرض المسارات الدولية -والتي تم إعادة وصلها سابقًا- للفصل مرة أخرى".

ويعاني سكان غزة من غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة؛ حيث تجاوزت حصيلة شهداء القصف على القطاع منذ 7 أكتوبر، 8 آلاف قتيل، و21 ألف جريح.

غزة
خدمات الاتصالات والإنترنت

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