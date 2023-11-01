بعد "بالتل".. "جوال" الفلسطينية تعلن انقطاع كافة خدماتها للاتصالات والإنترنت بغزة

وقالت "جوال" في بيان لها على منصة "إكس": "أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاعٍ كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة؛ وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية -والتي تم إعادة وصلها سابقًا- للفصل مرة أخرى".