"غروندبرغ" يُدين اعتقال الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة ويطالب بالإفراج الفوري

أوضح غروندبرغ، في بيان صادر عن مكتبه، أن هذه الاعتقالات تُضاف إلى 23 موظفًا أمميًا آخرين لا يزالون رهن الاحتجاز منذ أعوام، من بينهم معتقلون منذ عامي 2021 و2023، وموظف توفي أثناء احتجازه مطلع هذا العام.