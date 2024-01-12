العراق: الغرب يوسّع دائرة الصراع والتوترات في المنطقة

وبعد الهجوم الذي شنّته القوات الأمريكية والبريطانية على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن؛ إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيّرات وصواريخ، مشيراً إلى أن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".