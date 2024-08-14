لماذا أعلن رئيس الوزراء الياباني اعتزامه التنحي عن رئاسة الحزب الحاكم؟

ويتولى كيشيدا البالغ 67 عامًا، منصبه منذ أكتوبر عام 2021، وشهدت شعبيته تراجعًا حادًّا في استطلاعات الرأي؛ بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على مداخيل اليابانيين؛ حيث يعاني الين الياباني من حالة هبوط مستمر مقابل الدولار، ولا تظهر أي حلول لأزمة تكاليف المعيشة، وهناك تساؤلات حول كيفية تمويل السياسات اللازمة لمعالجة انخفاض معدل المواليد في اليابان والإنفاق على أكبر حشد عسكري للبلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.