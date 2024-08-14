لماذا أعلن رئيس الوزراء الياباني اعتزامه التنحي عن رئاسة الحزب الحاكم؟

أفادت وسائل إعلام يابانية، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، يعتزم الانسحاب من السباق الانتخابي للبقاء رئيسًا للحزب الحاكم؛ مما يعني تنحيه عن منصبه.
ومن المقرر أن يُجري الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يحكم اليابان بشكل متواصل تقريبًا منذ عام 1945، انتخابات الشهر المقبل لاختيار رئيس للحزب.
وسيثير قراره المنافسةَ على منصب رئيس الحزب؛ وبالتالي زعيم رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وأبلغ كيشيدا كبار المسؤولين في إدارته، بنيته عدم الترشح؛ وفق ما ذكرته وسائل إعلام بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "إن إتش كيه" ووكالة "كيودو نيوز".
كما ذكرت تقارير أن كيشيدا سيعقد مؤتمرًا صحفيًّا في وقت لاحق الأربعاء.
ويتولى كيشيدا البالغ 67 عامًا، منصبه منذ أكتوبر عام 2021، وشهدت شعبيته تراجعًا حادًّا في استطلاعات الرأي؛ بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على مداخيل اليابانيين؛ حيث يعاني الين الياباني من حالة هبوط مستمر مقابل الدولار، ولا تظهر أي حلول لأزمة تكاليف المعيشة، وهناك تساؤلات حول كيفية تمويل السياسات اللازمة لمعالجة انخفاض معدل المواليد في اليابان والإنفاق على أكبر حشد عسكري للبلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وحسب تقرير لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد شهدت فترة ولاية كيشيدا التي استمرت ثلاث سنوات، فضيحة مدوية بشأن تمويل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، والتي تم الإبلاغ عنها لأول مرة في العام الماضي، عندما تم الكشف عن أن 85 من نواب الحزب قد استولوا على أرباح غير معلنة من بيع تذاكر التجمعات الحزبية وتحويلها إلى صناديق سرية.