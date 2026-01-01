144 شهيدًا و6528 مصابًا في القدس خلال 5 سنوات من انتهاكات الاحتلال

استشهد 144 فلسطينيًا، وأصيب 6528 آخرون، نتيجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة القدس خلال السنوات الخمس الماضية.
وأفادت محافظة القدس في تقرير شامل يوثّق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في المحافظة، ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سلسلة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين تشكّل منظومة متكاملة من الانتهاكات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة.
ووثّق التقرير تصاعدًا خطيرًا في وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى خلال الأعوام 2021–2025، حيث نفّذ 289,497 مستعمرًا اقتحامات واسعة ومنظمة لباحات المسجد، جميعها جرت بحماية ومساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي.