144 شهيدًا و6528 مصابًا في القدس خلال 5 سنوات من انتهاكات الاحتلال

وأفادت محافظة القدس في تقرير شامل يوثّق جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة في المحافظة، ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن سلسلة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين تشكّل منظومة متكاملة من الانتهاكات المنظمة بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة.