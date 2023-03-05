ترامب: الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون "معركة وجودية"

وقال ترامب: "في عام 2016، أعلنت أنني صوتكم، واليوم أضيف أنني محارب عنكم، وعن عدالتكم، وبالنسبة إلى أولئك الذين تعرضوا للظلم والخيانة، فسأكون انتقامكم"؛ مضيفًا: "سأقوم بمحو الدولة العميقة تمامًا".