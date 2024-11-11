الأمم المتحدة تدين الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية

دان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال عمليات توغل في مخيمات اللاجئين والبلدات في الضفة الغربية المحتلة.
وأفاد المكتب في البيان اليوم بأن قوات الأمن الإسرائيلية أغلقت مداخل البلدات وفرضت حظر تجوال، مما عزل الفلسطينيين عن الدخول والخروج لفترات وصلت إلى يوم كامل، كما اقتحمت منازل وعاثت فيها تخريبًا.
وأضاف أن عمليات التوغل الأخيرة في مادما ونابلس بين الخامس والتاسع من الشهر الحالي استمرت 19 ساعة، تخللتها مداهمات لمنازل واعتقالات جماعية، حيث عُرض المعتقلون في الشوارع مكبلين ومعصوبي الأعين، وتُرك بعضهم دون طعام أو ماء لفترات وصلت إلى 19 ساعة.
وأعرب المكتب عن قلقه الشديد إزاء الانتهاكات التي تتعرض لها البنية التحتية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تخالف القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وذكّر الكيان الإسرائيلي القائم بقوة الاحتلال بالتزاماته وفق لوائح لاهاي التي تقضي بضمان حياة طبيعية وآمنة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.