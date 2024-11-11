الأمم المتحدة تدين الاعتقالات الجماعية للفلسطينيين التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية

وأضاف أن عمليات التوغل الأخيرة في مادما ونابلس بين الخامس والتاسع من الشهر الحالي استمرت 19 ساعة، تخللتها مداهمات لمنازل واعتقالات جماعية، حيث عُرض المعتقلون في الشوارع مكبلين ومعصوبي الأعين، وتُرك بعضهم دون طعام أو ماء لفترات وصلت إلى 19 ساعة.